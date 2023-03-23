تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع منتخب تايلاند بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، ريان حامد، معاذ فقيهي، عوض الناشري، صهيب الزيد، زياد الجهني، محمد القحطاني، حسن العلي، محمد مران.

وسيعاود الأخضر غدًا تدريباته على أن يلاقي منتخب الكويت يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذات البطولة.