أثار شب في مصر حالة من الجدل، بعد ظهوره مرتديا فستان زفاف، عقب استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

ووضع الشاب مكياجا على وجهه للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك خلال ما يعرف بـ “زفة” استقبال شهر رمضان في مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

وأثار الواقعة انتقادات واسعة لتصرفه الذي اعتبره البعض منافيًا لتعاليم الدين الإسلامي وغير ملائم للاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

وتعتبر “زفة استقبال شهر رمضان” ليست بالجديدة في بلدان الصعيد التي تحتفظ بعادات وتقاليد خاصة تتوارثها الأجيا.

وفي كل عام تخرج “زفة” تجوب شوارع الصعيد ويتجمع فيها الأهالي مهنئين بعضهم وفرحين بقدوم الشهر الكريم.