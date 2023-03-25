قتل مؤذن متطوع بإحدى القرى المصرية في مدينة الإسكندرية عقب صلاة تراويح ثاني أيام رمضان، بسبب مشاجرة مع أحد البلطجية على رفع الآذان.

وقال شهود عيان إن الشيخ حسن الكومي كان معتادا أن يؤذن في هذه الزاوية وكان محبوبًا من الجميع، وفي صلاة المغرب رفض طلب والد الجاني بأن يقوم بالآذان، وفي العشاء رفض جميع المصلين وليس الشيخ حسن وحده طلب والد الجاني، وفقا لصدى البلد.

وتم القبض على الجاني، الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أنه كان بصحبة شقيقه، وارتكب الجريمة عقب سماع شكوى والده من المؤذن المتطوع، حيث رفض المجني عليه أن يرفع والده آذان المغرب أمس، ثان أيام شهر رمضان، ورفض أن يرفع آذان العشاء.

وأضاف الجاني أن والده ترك المسجد قبل صلاة التراويح وتوجه إليه للشكوى من مؤذن المسجد وعلى الفور أحضر السكين واتجه إلى المجني عليه وأثناء المشاجرة طعنه ومات في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة مينا البصل لتتولى التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.