نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ارتفاع الأمواج على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.