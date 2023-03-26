أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة، أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إلى جانب ضبط 61 مخالفًا لرعيهم 1449 متنًا من الإبل و975 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمنطقة المدينة المنورة، و14 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.