قال الناقد الرياضي، محمد البكيري، إن هبوط النادي الأهلي لدوري يلو وابتعاده عن نادي الاتحاد أصاب النسيج التنافسي والاجتماعي في جدة بشيئا من التلف.

وقال على حسابه بموقع “تويتر:”هبوط الأهلي وابتعاده عن جاره الاتحاد اصاب النسيج التنافسي والاجتماعي في جدة بشيئا من التلف الخطر أكبر مما نراه الآن على القطبين”.

وأكد أن ما رأيه ليس دفاعا عن الأهلي وإنما محاولة للحفاظ على النسيج الرياضي الكروي التنافسي في المنطقة الغربية، والذي يمثله كل من الاتحاد والأهلي.