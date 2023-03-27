قال الناقد الرياضي، محمد البكيري، إن هبوط النادي الأهلي لدوري يلو وابتعاده عن نادي الاتحاد أصاب النسيج التنافسي والاجتماعي في جدة بشيئا من التلف.
وقال على حسابه بموقع “تويتر:”هبوط الأهلي وابتعاده عن جاره الاتحاد اصاب النسيج التنافسي والاجتماعي في جدة بشيئا من التلف الخطر أكبر مما نراه الآن على القطبين”.
وأكد أن ما رأيه ليس دفاعا عن الأهلي وإنما محاولة للحفاظ على النسيج الرياضي الكروي التنافسي في المنطقة الغربية، والذي يمثله كل من الاتحاد والأهلي.
الحقيقة وأن اغضبت البعض ..
هبوط #الاهلي وابتعاده عن جاره #الاتحاد اصاب النسيج التنافسي والاجتماعي في #جدة بشيئا من التلف .
الخطر أكبر مما نراه الآن على القطبين . شاهد كامل الحديث. واعطني رأيك. https://t.co/D9ODkPFh4B pic.twitter.com/wEPNcmR38w
— محمد البكيري (@m_bukairy) March 26, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً