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الاثنين27 مارس

سينوبك الصينية تعلن استكشاف الفرص المتاحة في المملكة

منذ 26 دقيقة
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أعلنت شركة سينوبك الصينية، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، اليوم الاثنين، إنها ستستكشف بدأب الفرص المتاحة في المملكة، حيث تمتلك شركة النفط والغاز الحكومية العملاقة بالفعل حصة في مصفاة، بحسب رئيس سينوبك ما يونغ شنغ.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة انخفاضا بواقع 6.9% في صافي أرباحها للعام الماضي إلى 66.3 مليار يوان (9.65 مليار دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية، مقابل 71.21 مليار يوان (10.37 مليار دولار) في 2021.

وتسعى سينوبك لإنتاج 280.23 مليون برميل من النفط الخام، و12918 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خلال عام 2023.

 

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