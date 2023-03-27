كشف اللاعب الإنجليزي الدولي كارلتون بالمر، عن إصابته بنوبة قلبية ، خلال نصف ماراثون شيفيلد يوم الأحد.

وكان بالمر يشارك في هذا الحدث إلى جانب زوجته لوسي لجمع الأموال لمؤسستهم الخيرية – Cavendish Cancer Care.

وقال بالمر: “شكرًا جزيلاً على كل الرسائل الجميلة التي استقبلتها اثناء مكوثي في المستشفى بسبب نوبة قلبية صغيرة مشتبه بها ،ولا تزال الفحوصات جارية”.

وتمكن بالمر من إنهاء السباق يوم الأحد في غضون ساعتين وتسع دقائق و 21 ثانية على الرغم من الكشف عن أن مشاكله بدأت في الميل الأول.