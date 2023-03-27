يسعى لاعب نادي برشلونة السابق، اداما تراوري، إلى الانضمام إلى صفوف فريق نادي النصر.

وانطلق وكيل اللاعب في التواصل مع إدارة نادي النصر من أجل التعاقد مع اللاعب.

ولم تُقرر إدارة نادي النصر بعد موقفها من اللاعب، وتنتظر رد مدرب الفريق رودي غارسيا.