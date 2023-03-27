تعتبر المشروبات من أساسيات مائدة إفطار رمضان، حيث يفضل الكثير شرب المزيد منها لتعويض ما فقده الجسم من سوائل أثناء فترة الصيام.

وفي هذا السياق حذرت الدكتورة المصرية رشا مصطفى حسن، من تناول مشروبات محددة لما يكون لها من تأثير سلبي على الصحة.

ومن بين هذه الأنواع، المشروبات الغازية، وذلك نظرا لأنها بدون قيمه غذائية بالإضافة أنها تعمل على زيادة كبيرة للوزن، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.

كما حذرت من تناول المشروبات المثلجة في وجبة الإفطار لأنها تسبب آلام شديدة للمعدة والأمعاء.

وتضمنت القائمة المشروبات الغنية بالسكر، موضحة أن السكريات تعمل على زيادة وزن الجسم، وتُودى لإصابته بعدة أمراض مثل أمراض القلب والسكري.