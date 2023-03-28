أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن نجم الهلال سلمان الفرج لاعب محترف ولا يعرف معنى الهروب.

وقال أحمد الشمراني، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن سلمان الفرج من اللاعبين المحترمين جدًا فيما يعتقد أن هناك خللًا في تركيبة جسم اللاعب نفسه ولا يعتقد أنه يتهرب.

وكان نادي الهلال، قد أعلن أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح مدته بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد تعرضه إلى إصابة في الحوض.