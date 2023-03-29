كشفت مصادر أن البرتغالي جورجي جيسوس في مقدمة الأسماء التي يتفاوض معها اتحاد الكرة لخلافة هيرفي رينارد في تدريب المنتخب الوطني.

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فسخ الفرنسي هيرفي رينارد، عقده مع المنتخب الوطني ودفعه قيمة الشرط الجزائي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت إلى ان رينارد أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد القدم بذلك.

وسبق للبرتغالي جورجي جيسوس، تدريب الهلال، واستطاع تحقيق لقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في مباراته الأولى مع الهلال كما بلغ ربع نهائي كأس الملك.