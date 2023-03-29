كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص الحفريات الصادرة منذُ بداية العام 2023 بلغ 20,481 رخصة، فيما بلغ عددها منذُ مطلع فبراير من العام نفسه 10,117 رخصة، في حين تصدرت 11 جهة حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصدارًا للرخص.

وأوضح التقرير أن نسبة الشكاوى والبلاغات المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت ما بين 19% إلى 100%، وبلغ متوسط المخالفات المقيدة 0.42 لكل كيلو متر طولي من أعمال الحفريات.

وطبقًا للتقرير، فقد تصدرت شركة المياه الوطنية رخص الحفريات بعدد10,117 ، تلاها الشركة السعودية للكهرباء بـ 9,102رخصة، ثم أمانة منطقة الرياض 578 رخصة، الاتصالات السعودية 359 رخصة، ثم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدد 105 رخص.

كما شملت قائمة الجهات الخدمية المتصدرة لرخص الحفريات شركة الاتصالات المتكاملة بعدد 97 رخصة، ثم شركة ضوئيات للاتصالات بـ36 رخصة، ومركز مشاريع مدينة الرياض بعدد 33 رخصة، فيما سجلت إدارة مرور الرياض 17 رخصة، وشركة ربط التقنية للاتصالات بعدد 6 رخص.