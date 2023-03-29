الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء29 مارس

رجل يؤدب فتاة حاولت ضربه

منذ 15 دقيقة
0
1100
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    رجل يؤدب فتاة حاولت ضربه

    منذ 15 دقيقة
    0
    1100
    وفاة مسنة ونقل زوجها للعناية المركزة بسبب سمكة سامة

    وفاة مسنة ونقل زوجها للعناية المركزة بسبب سمكة سامة

    منذ 24 دقيقة
    0
    687
    زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب العاصمة الأفغانية كابول

    زلزال بقوة 3.4 درجات يضرب العاصمة الأفغانية كابول

    منذ 45 دقيقة
    0
    1103
    مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف شاغرة

    مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف شاغرة

    منذ 54 دقيقة
    0
    1462

    لص يقع في شر اعماله

    منذ 1 ساعة
    0
    1342