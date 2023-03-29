وثق مقطع فيديو، استخدام روبوتات ذكية بالمسجد الحرام، لتقديم خدمات الإفتاء بلغات متعددة.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن استخدام تقنيات الذكاء الصناعي على طلبات زوار وعمار بيت الله الحرام لجميع الخدمات التقنية والتجاوب معها وذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
بلغات متعددة .. "روبوتات ذكية" لتقديم خدمات الإفتاء بـ #المسجد_الحرام #العربية_في_رمضان @sultan_mr_ pic.twitter.com/HMbdhAL8jk
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023
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