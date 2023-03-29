أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10503 نقاط (+ 35 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وأنهت أسهم أكوا باور، وسليمان الحبيب، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، وأمريكانا، ودله الصحية، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و5 %.

وتصدر سهما أنابيب، والكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 45.65 ريال، و65.20 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم ثمار، تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 41.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.2 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية تخفيض رأس المال وتعديل توصية طرح حقوق الأولوية.

وهبط سهم سيرا، بأكثر من 3 %.

وأغلق سهم العربي الوطني، عند 25.25 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.