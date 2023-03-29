كشفت تقارير صحفية عن وجود استعداد لدي لاعب باريس سان جيرامان ليونيل ميسي لخفض راتبه من أجل العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة.

وذكر خبير الانتقالات، جيرارد روميرو، أن ميسي لديه استعداد لتلقي راتب يتكيف بشكل كبير مع الوضع الاقتصادي في نادي برشلونة.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن برشلونة سيعرض على ميسي راتبًا لا يقل عن 200 ألف يورو ثم عائدات مباراة اعتزاله وعائدات عقود الرعاية التي سيجلبها والتي يمكن أن تجلب ما بين 100 و 200 مليون يورو عندما يحين وقت رحيله.

يذكر أن عدد من الأندية ترغب في ضم ميسي مثل إنتر ميامي والهلال والاتحاد والشباب.