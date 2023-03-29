صرح ماسيج سكورزا مدرب أوراوا الياباني، بأنه يكثف التدريبات على لاعبيه استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وقال المدرب: “أعمل على تحسين آداء المهاجمين من خلال زيادة التدريب الفردي قبل نهائي آسيا امام الهلال”.

ومن المقرر إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت الموافق 16 شوال في الثانية عشر ظهرا بتوقيت مكة المكرمة على استاد سايتاما في اليابان.

وكان الهلال قد بلغ نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزا كاسحا على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون مقابل، في نصف النهائي.