كشفت تقارير ألمانية اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي وراء إقالة يوليان ناغلسمان من تدريب نادي بايرن ميونخ هو توبيخه من قبل النجم السنغالي ساديو ماني.

وذكرت التقارير أن ناغلسمان تعرض لاحتجاج قوي من ساديو ماني، في غرفة الملابس عقب مباراة إياب الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، بعدما أشركه المدرب 8 دقائق فقط.

وواجه ماني ناغلسمان بغضب أمام زملائه الذين أشاروا إلى أن المدرب بدا مرعوبًا وشعر بالإحراج أمام مجموعة لاعبيه.

ودفع بماني أساسيا في المباراة التالية ضد أوغسبورغ في الدوري المحلي، وهو قرار كان في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة لانفجار المهاجم الغاضب.