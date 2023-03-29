صرح الإعلامي الرياضي فهد الروقي، اليوم الأربعاء، بأنه سحب أمنيته السابقة بأن يتولى نونو سانتو مدب الاتحاد، تدريب المنتخب الوطني خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقال الروقي: “قلت في برنامج الحصاد أن نونو سانتو هو المدرب الأفضل في الدوري واتمنى أن يدرب المنتخب”.

وأضاف: “بعدها شاهدت مطالبات صفراء ممنهجة بنفس الطلب ولكن هدفها زعزعة العميد فنيا، لذا اسحب أمنيتي وسأستبدلها برودي جارسيا للمنتخب والشهري للنصر”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس عن موافقته على استقالة رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.