أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.8 %، ليغلق عند 10590 نقطة (+ 87 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 2 % عند 73.50 ريال، و45.85 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم زين السعودية، وبنك البلاد، وسيرا، والعربي الوطني، ومجموعة صافولا، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهم اتحاد الخليج الأهلية، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 9.74 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 500 ألف سهم.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو، بأقل من 1 % عند 32.30 ريال.

وهبطت أسهم اللجين، والبحر الأحمر، والزامل للصناعة، والعبد اللطيف، وأيان للاستثمار، أسواق المزرعة، ريدان الغذائية، بنسب تراوح بين 1 و4 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية.