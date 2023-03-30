حددت وزارة الصحة مواعيد بدء إجازة عيد الفطر المبارك القادم لمنسوبيها من المواطنين وغير المواطنين.

وقالت الوزارة إن إجازة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها من المواطنين ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق22 9 1444هـ، على أن يستأنفوا أعمالهم بعد التمتع بها الأربعاء الموافق 6 / 10 / 1444هـ.

وأكدت أن إجازة عيد الفطر المبارك لمنسوبي الوزارة من غير المواطنين ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 29 / 9 / 1444هـ على أن يعودوا إلى أعمالهم بعد التمتع بهذه الإجازة في يوم الثلاثاء 5 / 10 / 1444هـ.

ونوهت بأن نسب العاملين خلال عطلة عيد الفطر المبارك ستكون وفق ما هو معمول به مسبقاً، على أن تكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي لها حاجة العمل، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض المكلفين بالعمل في إجازة العيد بأيام تعويضية.