ثمّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين عدد من أصحاب المعالي وذوي الخبرة أعضاء في مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وجاء الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين كل من: معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، معالي الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجة، معالي الأستاذ حامد بن محمد فايز، معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل، معالي الدكتور أحمد شوقي بنبين، الدكتور يحي محمود بن جنيد، الدكتورة يون أون كيونغ، الدكتور مجيب الرحمن الندوي، الدكتورة ماريا أفينو.

ورفع سموه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظهما الله – نظير ما تلقاه اللغة العربية من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة، لتعزيز دورها إقليميًا وعالميًا، وإبراز قيمتها المعبّرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية.

وأشار سموه إلى أن تأسيس المجمع يأتي ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية السعودية 2030، ليكون مرجعية علمية على المستوى الوطني والعالمي فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، ما يؤكد شمول الرؤية لجوانب الحياة والمعرفة، ومنها بناء الإنسان نفسه، وتعميق هويته، وترسيخ جذوره في الأرض.

وأوضح سمو وزير الثقافة أن تنوع مجلس الأمناء يأتي تأكيد على عالمية المجمع، لتحقيق رؤيته في “الريادة والمرجعية العالمية في خدمة اللغة العربية”، مؤكداً مضي المجمع قدماً لتحقيق رسالته المتمثلة في خدمة اللغة العربية عالميًا، وتعزيز إسهامها الحضاري والعلمي والثقافي، وإمكاناتها بالوسائل المختلفة.