وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ – اليوم – كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لايقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

جاء ذلك في تعميم يؤكد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة المصليات بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.

كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.

ويأتي تعميم وزير الشؤون الإسلامية تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – .