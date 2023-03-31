تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 4 مقيمين لتسولهم باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة بالرياض، حيث جرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضحت أنه تورط المقبوض عليهم، وهم من الجنسيات المصرية والأردنية والباكستانية، في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في التسول عبر رصد مرتادي المتاجر والصيدليات وعرض وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة إلى شراء الأطعمة.

وشملت أدوار المقبوض عليهم استجداء المقيمتين، وهما من الجنسية الأردنية، مرتادي المتاجر والصيدليات، ثم تسليم ما يجري العثور عليه إلى مقيم من الجنسية المصرية لإعادة البيع بغرض الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، ثم يتولى المقيم الآخر، وهو من الجنسية الباكستانية، نقلهم.