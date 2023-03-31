قامت لامبورجيني رسمياً بإطلاق خليفة أفينتادور المعروفة باسم ريفيليتو Revuelto، وسيتم إطلاقها في الولايات المتحدة قرب نهاية العام.

وجاءت ريفيليتو في مجموعة متنوعة من الألوان الخارجية مصنفة إلى سبع مجموعات، وهي تشمل مجموعة أساسية من الألوان و Sportiva و Contemporanea و Eclettica و Classicaو Tecnicaو Ad Personam.

وتتميز السيارة بالعديد العديد من الألوان بتشطيبات لامعة وغير لامعة، ويمكن للعملاء أيضًا الاختيار من بين سبعة ألوان ذات فرجار.

وستستمد لامبورجيني ريفيليتو الجديدة قوتها من محرك V12، كما ستحتوي أيضًا على ثلاثة محركات كهربائية تجعله أكثر كفاءة وقوة، وينتج المحرك قوة مجتمعة تبلغ 1000 حصانا، وهذا يكفي لإرسال السيارة الخارقة إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.5 ثانية.