شاهد.. معتمر فرنسي يعرب عن انبهاره من عملية إدارة الحشود المليونية

أعرب معتمر فرنسي عن انبهاره من عملية إدارة الحشود المليونية ومن سهولة إجراءات الدخول للمملكة لأداء مناسك العمرة

وقال المعتمر الفرنسي :” هذه هي العمرة الأولى لي حيث تفاجأت من كيفية إدارة هذه الحشود المليونية في وقت وجيز، شاهدت كيف ينظم الأمن ويرشد في وقت واحد وهو أمر ليس بالسهل لأن المعتمرين يأتون دفعة واحدة”

وأضاف ” عملية التنظيم رأيتها منذ دخولي المطار في جدة. أرى أن السعودية اليوم يجب زيارتها من جميع الجنسيات ومن جميع الأديان فهي بلد آمن منذ دخولك إليها ”