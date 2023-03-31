تمكن الطبيب السعودي بدر القحطاني من إنقاذ مسنة كندية من العمى، بعدما أجرى لها عملية جراحية دقيقة، بمستشفى جامعي في كندا.

وأوضح الطبيب المبتعث أن المريضة تبلغ من العمر 70 عاما، وكانت تُبصر من خلال عين واحدة، حتى أصيبت ببعض الالتهابات الميكروبية، لتفقد النظر في العين الوحيدة.

وأكد أنه بعد إجراء العملية الجراحية وهي زراعة للقرنية ووضع الخطة العلاجية اللازمة، استعادت السيدة الكندية بصرها من جديد في عينها.

من جانبه ، استقبل سعادة القائم بأعمال الملحقية الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الجبرين الطبيب المبتعث بدر سعد القحطاني لشكره على تميزه بعمله ودقته في أداء واجباته كطبيب أدى إلى مساعدة مريضة كندية وإنقاذها من العمى بمستشفى جامعة اوتاوا.

حيث لاقى هذا الإنجاز التقدير من إدارة المستشفى وأهالي المريضة.

هذا وقد قدم سعادة القائم بالأعمال شهادة تقدير للطبيب المبتعث على هذا الجهد والذي عكس الصورة المشرفة لأبناء المملكة العربية السعودية.

وقد أثنى سعادته على الدور الذي يقوم به المبتعثون كسفراء في رفع راية المملكة في البلد المضيف وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع لما يقومون به من دور إنساني عظيم.