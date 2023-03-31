أشاد مارسيو سانتانا طبيب لاعب نادي النصر، أندرسون تاليسكا، بالمملكة التي واصفها بأنها بلد فاقت كل التوقعات.

وأضاف، خلال ظهوره في أحد البرامج البرازيلية مرتديا الزي السعودي،أن السعودية بلد رائع فاق كل التوقعات، كما أن ملعب نادي النصر رائع ومجهز بطريقة جميلة.

ولفت إلى إنه ذهب إلى السعودية مع اللاعب كنوع من التأكيد بالرغم من أنه كان يثق في أن إصابته قد انتهت تماماً عندما كان في البرازيل خلال فترة علاجه، لافتا إلى أنه بعد وصولهم لتدريبات النصر شاهدوا فرحة ومحبة اللاعبين للاعب.

وأكد أنه تفاجئ بتواضع كريستيانو رونالدو، حيث كان يردد عبارة ” لقد عاد الرجل”، وبعد انتهاء التدريبات حضر إليهم كريستيانو انا وقال لماذا الخجل ؟ دعونا نلتقط صورة تذكارية.