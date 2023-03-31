توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، انخفاض درجات الحرارة خلال شهر إبريل وصولها إلى ما دون الصفر خلال الأسبوع القادم.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية، إن غدا يصادف الأول من أبريل وهو من الشهور المهمة التي يكثر فيها التقلبات الجوية، ولا يستبعد أن تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأضاف أن المملكة سجلت في عام 1997 في يوم 12 أبريل درجة الحرارة 1 تحت الصفر في إحدى المناطق.

وتابع : أنا أعلم إن الناس الآن تشعر بالدفء وارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، ولكن هذا لا يعني أن هناك موجات باردة وهذا ما نتوقعه خلال هذا الأسبوع.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: شهر أبريل تكثر فيه التقلبات الجوية ولا يستبعد بلوغ درجات الحرارة ما دون الصفر في بعض مناطق المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uNljOziMXF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023

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