أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء الأعمال في موقع جبل أبو مخروق ضمن خطتها الهادفة إلى المحافظة على قيمته التاريخية ومكانته الوطنية.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال التطوير ستسهم في توفير وجهة سياحية وترفيهيه تنطلق من العناية الطبيعية للجبل وما يتميز به من تضاريس فريدة بالإضافة إلى إضفاء بعد عصري ليمثل مركز جذب للسكان والزوار, وكانت أمانة الرياض قد طرحت في وقت سابق مسابقة تصميمية لتطوير جبل أبو مخروق واستقبلت خلالها “المكاتب، والشركات، وفرق العمل، والطلاب والطالبات، والجهات الأكاديمية” واختارت 9 تصاميم فائزة شكلت نواة للمظهر النهائي الذي سيظهر عليه موقع الجبل عند الانتهاء من تطويره.

ويأتي تطوير موقع جبل أبو مخروق في إطار اهتمام أمانة منطقة الرياض بالمواقع التاريخية وما تمتاز به من بعد بيئي انطلاقًا من المستهدفات الطموحة للمدينة وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.