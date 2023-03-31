قال المختص في التغذية، إبراهيم العريفي، إن تناول الأكل الدسم خلال وجبة السحور يسبب العطش وقت الصيام.

ونصح بأن يكون طعام السحور خفيف مثل اللبن والتمر، والابتعاد عن الوجبات الدسمة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

كما نصح بتناول الطعام بملح وسكريات قليلة لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام.