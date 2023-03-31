قدم استشاري طب النوم، أحمد باهمام، عدة نصائح لتجنب اضطرابات النوم في رمضان.

وأكد أنه لابد من النوم في الليل لمدة 4 إلى 6 ساعات، مضيفا أن تناول الطعام في الليل غير صحي، وذلك بحسب ما ذكره في بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن تناول الطعام في الليل قد يسبب السمنة واضطراب السكر وارتفاع ضغط الدم، كما يؤثر على الساعة البيلوجية في الجسم.

وأكد أن النظام الصحي في رمضان هو تناول وجبتي الفطور والسحور والنوم ما لا يقل عن 4 أو 6ساعات في الليل.