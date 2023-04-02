انتصر فريق الهلال الأول لكرة القدم 2-0 على نظيره الخليج في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 “المؤجَّلة” من دوري روشن للمحترفين، التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، معقل “الأزرق”.

وسجل هدفي الهلال اللاعب أوديون إيجالو في الدقيقتين “39” والوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

و رفع الهلال رصيده إلى 42 نقطة معززاً مركزه الرابع في سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وسوف يواجه الهلال الثلاثاء المقبل فريق الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بينما يواجه الخليج نظيره الفتح يوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.