صرح الإعلامي ومتحدث النصر السابق سعود الصرامي، بأن قائد المنتخب الوطني والهلال سلمان الفرج سيقدم خطاب اعتزاله الأسبوع القادم.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية: “الفرج سيجتمع مع شخصية اعتبارية هلالية لتقديم ورقة الاعتزال”.

وأضاف الصرامي:” وهناك أنباء كثيرة أنه ضغط للتراجع، ويرجع سبب ذلك القرار إلى تعدد إصابات الفرج”.

يذكر أن الفرج تعرض مؤخرا للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق، وكشف الفحص الطبي عن معاناته من إصابة في الحوض، تحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته تتراوح بين 3 و4 أسابيع.