تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫07896 مقابل الريال الواحد 0٫24515

الدولار: 3٫75232 مقابل الريال الواحد 0٫26650

درهم إماراتي: 1٫02168 مقابل الريال الواحد 0٫97878

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71870

دينار أردني: 5٫28949 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي:12٫24295 مقابل الريال الواحد 0٫08177

دينار بحريني:9٫96526 مقابل الريال الواحد 0٫10035

الريال القطري:1٫03057 مقابل الريال الواحد 0٫97033

الدرهم المغربي: 0٫37027 مقابل الريال الواحد 2٫72471

الجنيه المصري:0٫12218 مقابل الريال الواحد 8٫18440