بالفيديو.. “الصرامي”: سلمان الفرج لديه أموال تكفيه لـ100 سنة قادمة

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن لاعب نادي الهلال سلمان الفرج لديه أموال تكفيه لـ100 سنة قادمة، وعليه أن يحافظ ارثه المتميز والتاريخي.

وقال سعود الصرامي، عبر برنامج “الديوانية” على الرياضية السعودية، أن خلال الفترة الماضية أصيب سلمان الفرج في مباراة المنتخب أمام بوليفيا لتتردد الأنباء بأنه سيخرج من كأس العالم ليتم الإبقاء عليه ويصاب في المباراة الافتتاحية.

وأشار إلى وجود رغبة لدى سلمان الفرج، باتخاذ قرار اعتزال عالم كرة القدم؛ بسبب تعدد إصاباته في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.