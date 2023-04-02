أعلنت عدة دول عربية وأجنبية أنها ستخفض طوعيا إنتاجها النفطي اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية 2023.

وأبانت الكويت أنها ستخفض طوعيا إنتاجها النفطي بمقدار 128 ألف برميل يوميا، بينما ستخفض روسيا إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا.

وقرر العراق خفض إنتاجه النفطي بـ 211 ألف برميل يوميا، في حين ستخفض عمان إنتاجها النفطي بـ 40 ألف برميل يوميا، في حين ستخفض الجزائر إنتاجها 48 ألف برميل يوميا.

يذكر أن المملكة أعلنت أنها ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

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