أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات حجاج الداخل ستظل مفتوحة حتى نهاية شهر ذي القعدة.

وأضاف أن الوزارة لا تضمن توفر المقاعد حتى هذا الموعد، مشيرا إلى أن بعض الحجاج في الداخل يلغون حجزهم لذا يتاح بعض المقاعد للحجز، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

ولفت إلى أن 40 ألف مقعد لا يزال متاحا لحجاج الداخل خلال الموسم القادم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مقاعد حجاج الداخل خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج ونسبتهم تشكل 75%، وأن المرحلة الثانية ستخصص لبقية المقاعد ولمن سبق له أداء الحج.

#نشرة_الرابعة | نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: المرحلة الأولى من مقاعد حجاج الداخل خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج ونسبتهم تشكل 75%.. والمرحلة الثانية ستخصص لبقية المقاعد ولمن سبق له أداء الحج pic.twitter.com/PnWdhSSMYj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 2, 2023

#نشرة_الرابعة | نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: 40 ألف مقعد لا يزال متاحا لحجاج الداخل خلال الموسم القادم pic.twitter.com/dqos8eB6lf — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 2, 2023