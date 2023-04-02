أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

وأكد معاليه أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميز في الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله – لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما، لافتًا النظر إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وقدم الدكتور السديس شكره لقيادة هذه البلاد المباركة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصيًا منسوبي الرئاسة ببذل الغالي والنفيس والمزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزوار والعمار والمصلين.