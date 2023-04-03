أكد الناقد الرياضي فهد الروقي، أن نسخة الدوري هذا الموسم منحصرة بين ناديي النصر والاتحاد.

وانتقد فهد الروقي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، وضع مباريات الهلال والنصر والاتحاد في يوم واحد، لافتًا إلى أن الأندية بدأت تستشعر الخطورة وتحاول الخروج بأية نقاط.

وأشار “الروقي” إلى أن الصراع سيكون قويًا والمنافسة حُصرت بين النصر والاتحاد ورقميًا مازال الهلال والشباب بإمكانهم تحقيق اللقب، ولكن وفقًا للجدولة فإنه يتم استبعاد الهلال.