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الاثنين3 ابريل

أسعار النفط ترتفع بعد إعلان “أوبك +” الخفض الطوعي للإنتاج

منذ 32 دقيقة
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد الإعلان المفاجئ من “أوبك+” بالخفض الطوعي لإنتاج النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 4.16 دولار أو 5.21% إلى 84.05 دولار للبرميل، لتقلص من مكاسبها بداية التعاملات بعد أن سجلت أكثر من 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في نحو شهر.

وأفاد محللو البنك في مذكرة يوم الأحد، بأن التوقعات لسعر خام برنت لديسمبر 2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر الأول 2024 بواقع 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

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