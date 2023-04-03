أكدت النيابة العامة أن التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية، وذلك لانطوائها على مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تساهم في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لهذه الجريمة”.

وأضافت :” كل من امتهن التسول، أو أدار متسولين، أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك، ضمن جماعات منظمة تمتهن التسول، يواجه العقوبات الآتية:

1- السجن مدة تصل إلى سنة.

2- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.

3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير المواطنين، باستثناء الحج والعمرة.