أكدت وزارة الصحة ضمن حملتها التوعوية تحت شعار ” رمضان مفتاح الصحة” أهمية شرب الماء والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور للمساعدة على تجنب المشاكل الصحية، وبخاصة إذا كنت مُصاباً بأحد الأمراض المؤثرة على الكلى فشرب السوائل بالكميات المحددة من طبيبك تسهم في تعويض الفقد أثناء فترة الصيام وتجنب الجفاف الناتج عن حرارة الجو وطول فترة الصيام.

وبينت عدداً من النصائح المساعدة في تجنب الجفاف وخاصة للفئات الأكثر أهمية كالأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وتمثلت النصائح في التقليل من استهلاك الملح لأنه يزيد من العطش في فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول الخضار والفواكه لأنها غنية بالماء، كما نصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار.

وأوضحت “الصحة” أهمية شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل لتجنب الجفاف الناتج عن حرارة الجو وطول فترة الصيام.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية “أنفوجرافيك”، يتضمن رسالة افتراضية من الكلى عن أهمية شرب الماء والسوائل لتعويض فترة الصيام.