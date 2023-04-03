أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.6 %، ليغلق عند 10807 نقاط (+ 170 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.

ويشهد السوق السعودي، ارتفاعا منذ منتصف مارس الماضي، لتتجاوز مكاسبه الـ800 نقطة وبنسبة 8.3 %.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 74.20 ريال، وعند 32.55 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، وبنك ساب، وبنك البلاد، بنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهم تهامة للإعلان، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 18.22 ريال.

في المقابل، تراجع سهم البحري، بأكثر من 3 % عند 31.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم.

وأغلق سهم دار الأركان، عند 15.02 ريال (- 3 %).