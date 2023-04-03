كشف تقرير عن 4 أمور على برشلونة القيام بها إذا أراد تحقيق عودة أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو المقبل.

ورصدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 4 أمور يجب على برشلونة فعلها، وأولها “إرسال عرض جيد”، حيث أن برشلونة بحاجة لتقديم عرض اقتصادي ورياضي جيد لميسي، مثل العرض الذي لديه بالفعل من ناديه الحالي باريس سان جيرمان على الطاولة.

كما يحتاج خوان لابورتا رئيس برشلونة الاتصال بميسي لطلب اجتماع يجلس فيه كلاهما وجهًا لوجه ويخبره الرئيس أنه يريد استعادته ويشرح له ما حدث صيف عام 2021.

ويحتاج ميسي ووالده خورخي إلى شرح كيف يمكن لعودته أن تتناسب ماليا في سياق “اللعب النظيف”، بالإضافة إلى “الالتزام بأقصى تقدير ممكن”،

يذكر أن ميسي غادر برشلونة صيف 2021 بعدما فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد اللاعب بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.

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