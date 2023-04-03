تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2023، من انتزاع 804 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 180 لغمًا مضادًّا للدبابات، و 620 ذخيرة غير منفجرة، و 4 عبوات ناسفة مبتكرة.

ونزع فريق “مسام” 86 لغمًا مضادًّا للدبابات و 329 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في محافظة عدن، ونزع 94 لغمًا مضادًّا للدبابات و291 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مارس 3.316 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 393 ألفًا و 022 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة – ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.