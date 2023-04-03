أفادت مصادر بأن مهاجم نادي ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم عام 2022 سينهي مسيرته الكروية هذا الموسم في أوروبا وسيتّجه إلى نادي الاتحاد بدءاً من الموسم القادم وحتى نهاية الموسم الكروي 2025.

وكشف المصدر أن مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو ستكون الأخيرة للنجم الفرنسي على ملعب السنتياغو برنابيو في الرابع من يونيو 2023 ، حيث سيُعلن بعدها رسمياً توقيعه لنادي الاتحاد، بحسب صحيفة “اليوم”.

وألمح ذات المصدر إلى أن وكيل كريم بنزيما كريم جزيري وأحد أشقّاء اللاعب سيتواجدان في جدة خلال فترة التوقف الدولية القادمة للتعرّف على مدينة جدة عن قُرب والبحث عن منزل للاعب.