قال الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إنه لا يتوقع حدوث ارتفاع كبير في الأسعار بسبب الخفض الطوعي.

وأكد أنه ربما نشهد ارتفاعا طفيفا فقط في الأسعار، مضيفا أن حركة أسواق التفط أصبحت ثقيلة جدا، مؤكدا أن الخفض يعزز استقرار الأسواق، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن قرارات الخفض الطوعي التي أعلنت جاءت في وقتها المناسب ولم تكن متأخرة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط كان مقلقا جدا بسبب ضبابية الأسواق وانهيار بنوك في أمريكا وأوروبا وقرارات الخفض الطوعي كان خطوات استباقية.

#نشرة_الرابعة | الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني: لا أتوقع حدوث ارتفاع كبير في الأسعار بسبب الخفض الطوعي وربما نشهد ارتفاعا طفيفا فقط @NaifAldandeni pic.twitter.com/TJW6IG5fi0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 3, 2023

#نشرة_الرابعة | الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني: قرارات الخفض الطوعي التي أعلنت جاءت في وقتها المناسب ولم تكن متأخرة @NaifAldandeni pic.twitter.com/yRnAUughNj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 3, 2023