قال الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إنه لا يتوقع حدوث ارتفاع كبير في الأسعار بسبب الخفض الطوعي.

وأكد أنه ربما نشهد ارتفاعا طفيفا فقط في الأسعار، مضيفا أن حركة أسواق التفط أصبحت ثقيلة جدا، مؤكدا أن الخفض يعزز استقرار الأسواق، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن قرارات الخفض الطوعي التي أعلنت جاءت في وقتها المناسب ولم تكن متأخرة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط كان مقلقا جدا بسبب ضبابية الأسواق وانهيار بنوك في أمريكا وأوروبا وقرارات الخفض الطوعي كان خطوات استباقية.

 