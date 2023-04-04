الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء4 ابريل

لحظة انهيار جبل على عمال

منذ 20 دقيقة
0
1163
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    لحظة انهيار جبل على عمال

    منذ 20 دقيقة
    0
    1163
    شاهد.. بوشهري: أنا كويتي أبا عن جد وليس لي صلة بإيران

    شاهد.. بوشهري: أنا كويتي أبا عن جد وليس لي صلة بإيران

    منذ 31 دقيقة
    0
    857
    مستشار أسري يكشف عن 3 أمور أساسية بين الأزواج

    مستشار أسري يكشف عن 3 أمور أساسية بين الأزواج

    منذ 41 دقيقة
    0
    1261
    شؤون المصاحف تُهدي 30 ألف نسخة من المصحف الشريف خلال العشر الأوائل من رمضان

    شؤون المصاحف تُهدي 30 ألف نسخة من المصحف الشريف خلال العشر الأوائل من رمضان

    منذ 50 دقيقة
    0
    1178

    الحادث صار حادثين

    منذ 1 ساعة
    0
    1208